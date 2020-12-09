Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: "Kadının parasını vermediysem haram olsun"
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Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: "Kadının parasını vermediysem haram olsun"

09.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:51

Adana'da bir kadının, evinin izolasyonu için anlaştığı inşaat ustasının 4 bin lirasını geri vermediğini öne sürmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli, "Kadının parasını vermediysem haram olsun" dedi.

Adana'da bir kadının, evinin izolasyonu için anlaştığı inşaat ustasının 4 bin lirasını geri vermediğini öne sürmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli, "Kadının parasını vermediysem haram olsun" dedi.

Ferize Çakmak (54), Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesindeki evinin damına izolasyon yaptırmak için iddiaya göre inşaat ustası Yaşar Ö. ile 10 bin liraya anlaştı. Çakmak, 23 Kasım Pazartesi günü iş başı yapması gereken ustaya 22 Kasım pazar günü malzeme alması için 4 bin lira kapora verdi. Çakmak'ın iddiasına göre, Pazartesi günü ise usta Yaşar Ö., Çakmak'ı arayarak, "Benim Alanya'ya gitmem lazım. 17 bin TL alacağım var. Yarın geleceğim" dedi. Aradan zaman geçmesine rağmen kadın, inşaat ustasına bir türlü ulaşamayınca Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine giderek ustanın 4 bin lirasını alıp işi yapmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ustayı gözaltına aldı. Ustaya, "güveni kötüye kullanmaktan" işlem yaptı. Usta, kadının suçlamalarını kabul etmedi. Emniyette ifade verip serbest kalan Yaşar Ö, yaptığı açıklamada, "Bir ablamıza evinin izolasyonunu yapalım dedik 10 bin liraya anlaşmıştık. 6 ay önceden anlaşmamız vardı 4 bin lira verdi yeni gelen zamlar üzerine işi iptal ettik. Gittim parasını teslim ettim, 'seninle görüşeceğiz bu iş burada bitmez' dedi. Ondan sonra ben buralara geldim işte. Parasını teslim etmediğimi söylüyor, ben teslim ettim. O para bana haram olur öyle şey mi olur mümkün değil. Öyle bir şey varsa haram olsun bana, öyle bir durum olmaz" diye konuştu.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: 'Kadının parasını vermediysem haram olsun'
Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: 'Kadının parasını vermediysem haram olsun'
Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: 'Kadının parasını vermediysem haram olsun'
Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: 'Kadının parasını vermediysem haram olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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