Dolandırıcılık şüphelisi, başkasına ait ehliyeti gösterince yakalandı

HATAY'da 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık olayından aranan şüpheli, polisin durdurduğu araçta başkasına ait sürücü belgesini verince yakalandı. Şüpheliyle birlikte yanındaki 2 kişi de gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolünde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü polise, kendisine ait olmayan sürücü belgesini gösterdi. Yapılan araştırmada ismi T.K. olduğu belirlenen şüpheli hakkında 5 ayrı dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan Adana'nın Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kararı olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınarak Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Son Dakika Haberleri

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