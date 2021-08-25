Dokuz Eylül Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

Havuzun açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektörlük olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, Tınaztepe yerleşkelerindeki yarı olimpik havuzla sportif faaliyetlerdeki çıtalarının yükseleceğini söyledi.???????

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Nisan 2020'de başladıkları inşaat çalışmalarının 14 ayda tamamlandığını belirten Hotar, şöyle konuştu:

"Hemen ardından buradaki binanın ve çevresinin teknik kısımlarını ve peyzaj düzenlemelerini gerçekleştirdik. Böylece yatırım maliyeti 10 milyon lirayı aşan spor kompleksimizi hizmet etmeye hazır hale getirdik. Altını çizmek isteriz ki burayı, özellikle çok amaçlı hizmet edecek şekilde planladık. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan bu tesisimiz, kapalı spor salonu, futbol sahası, atletizm pisti, açık basketbol sahaları, tenis kortları ve mini futbol sahasının bulunduğu nadide bir eser olarak üniversitemizin yatırım hanesine yazılmış oldu."

İzmir'deki ilk veteriner fakültesini Kiraz'da kurduklarını, diş hekimliği fakültesini açtıklarını, Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin temelini attıklarını, Türkiye'nin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı ile GETAT Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Hotar, "Sorumluluklarımızı aksatmadık, aidiyet bağlarımızı güçlü tuttuk, kurucu ilkelerimize ve değerlerimize sahip çıktık." dedi.

Hotar, spor bilimleri alanındaki yatırımları sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek sporcularımıza ve bilim insanlarımıza destek olacak, bu tür yatırımlarla onlara her türlü fırsatı sunacağız. Bizler biliyoruz ki bir sporcunun başarılı olması çalışması kadar, sunulan imkanlara ve hizmetlere de bağlıdır. Biz bu gerçekle hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlayış içinde üniversitemizdeki her yatırımın bir sonrakinin de habercisi olacağını söylüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz