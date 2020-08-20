Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
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Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı

Masterchef 2020 dün akşam eleme oyunuyla ekrana geldi. Yaratıcılığın ön planda olduğu oyunu kaybeden mavi takım, dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Kabak çiçeği yemeği yapan yarışmacılardan Eray, kullandığı acı miktarından dolayı şeflere zor anlar yaşattı.

20.08.2020 07:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 07:38

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye dün akşam 30. bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonun ilk haftasındaki ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. Eleme adayı olmamak için sonrasında mavi takım yarışmacıları kendi aralarında yarıştılar ve yeni eleme isimleri belirlendi. Eray ise yaptığı yemekten dolayı hem jürilerin hem de kendi ağzını yaktı.

ADAYLAR KİMLER OLDU?

Mavi takımın kendi içinde oynadığı dokunulmazlık oyununda Özgül dokunulmazlığı alarak eleme potasına Eray'ı gönderdi. Takım oylama yaparak 5 oy ile Esra'nın ismini belirledi. Kırmızı takımın adayları olan Celal ve Sedat'ın yanına Eray ve Esra da eklenmiş oldu. Yarışmaya veda edecek olan isim ise bugün yayınlanacak bölümle belli olacak.

Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı

ERAY ŞEFLERİN AĞZINI YAKTI

MasterChef'te Eray bireysel dokunulmazlık oyununda yaptığı yemekle, şeflerin ağzını yaktı. Kabak çiçeği dolması hazırlayan Eray, yaptığı sosu başta Danilo olmak üzere Mehmet ve Somer şefler zorlanarak yiyebildi.

Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı

Kendi yaptığı sorun tadına bakan Eray da zor anlar yaşadı. Şeflerin su ikramı ilk başta geri çeviren ray, ağzının yanmasına karşı koyamayınca suyu alarak içti.

Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
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