Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma - Haberler

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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma

Demirören Haber Ajansı, Özkan Arslan - Güncel
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2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI SALI GÜNÜ KALDIRILDI

Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, salı günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırıldı.

İFADE İÇİN SAVCILIĞA ÇAĞRILACAK

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Ankara Başsavcılığı, TBMM, PKK, Güncel, Haberler

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