Doktorun kullandığı hafif ticari araç traktöre çarpıp takla attı : 4 yaralı

Karabük-Ankara karayolunda aynı istikamette seyir halinde olan traktöre çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araç su kanalına devrildi. Kazada 1'i doktor olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Ankara karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolsüz dönüş yapan 78 AAH 533 plakalı traktöre Abdurrahman Aydın (29) idaresindeki 34 FE 9300 plakalı Dacia marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şükriye (62) ve Ömer Aydın (61) ile Nazmiye Aslan (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, araç sürücüsü Abdurrahman Aydın'ın Kocaeli'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı