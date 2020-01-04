Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Haber

Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktoru darp eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

04.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:40
Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Dr. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktoru darp eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yetkin emniyet işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığ'ına sevk edilmişti.

Şüpheli Yetkin, savcılık sorgusunun ardından kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli sorgusunda randevusu olduğunu, hastaneye gittiğinde tahlil sonucunu göstermek istediğinde doktorun öğleden sonra gel demesi üzerine hasta olmasının da etkisiyle doktoru darp ettiğini itiraf etti.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik sanığın tutuklanmasına karar verdi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler