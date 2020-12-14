Doktorlar, geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimi için söyledi

Türkiye'nin dört bir yanından müziğe gönül veren doktorların bir araya gelerek oluşturduğu "Hekimler Söylüyor" projesi kapsamında, "Hekimler Söylüyor Vol.2" albümü dinleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından müziğe gönül veren doktorların bir araya gelerek oluşturduğu "Hekimler Söylüyor" projesi kapsamında, "Hekimler Söylüyor Vol.2" albümü dinleyiciyle buluştu.

"Hekimler Söylüyor" Proje Koordinatörü Dr. Özlem Kaya'nın açıklamasına göre, projenin ilk albümü 12 Mayıs 2019'da yayımlandı.

Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeniyle albüm çalışmalarını 1 yılda tamamladı.

Albümün sanat yönetmenliğini kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş, yapımcılığını Ege Şafak Orpheus Yapım üstlendi. Stüdyo okumaları sırasında ses sanatçıları Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol, hekimlere vokal koçluğu yaptı.

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, konuk sanatçı olarak projeye destek verirken, albümde hekimlerle 2 eser seslendirdi.

Albüm, altyapı kayıtlarıyla birlikte yaklaşık 110 kişilik kadro ile 4 farklı il ve 6 farklı stüdyoda yapıldı.

"Hekimler Söylüyor Vol.2" albümünün gelirleri, pandemi süresince yitirilen doktorlar ve sağlık çalışanlarının anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan "Hekimler Söylüyor" burs fonu ile geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimine aktarılacak.

Pandemi nedeniyle albüm satışları sadece çevrim içi olarak shop.hekimlersoyluyor.com sitesi üzerinden yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur