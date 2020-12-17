Doktora bıçakla saldıran şahıs tutuklandı
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Doktora bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

17.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:21
Doktora bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde doktora bıçakla saldıran şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde doktora bıçakla saldıran şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Hilmi K. Kendisiyle ilgilenmediği iddiasıyla acil servis doktoru Celal Ayyıldız ile tartıştı. Doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına giderek yardım istedi. Hastane polisi ile acil servise geri gelen Ayyıldız'a hastane polisinin yanında bıçakla saldıran Hilmi K. polis memuru ve hastane güvenlik elmaları tarafından elinden bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Hilmi K, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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