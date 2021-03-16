Doktor ve ebe, yolu kardan kapalı köye greyderle ulaştı

ERZURUM'un Horasan ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Osman Kılıç ile ebe Fatma Çırak, 'evde bakım' için mobil araçla Karapınar köyüne doğru yola çıktı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık ekibi, greyderle açılan yolda güçlükle ilerledi. Araçlarına zincir takmalarına rağmen Dr. Kılıç ile ebe Çırak, yolun bir bölümünü greydere binerek, aşmak zorunda kaldı. Muhtar ve köylüler tarafından karşılanan sağlık ekibi, köy evinde çocukları aşılayıp, gebe izlemlerini yaptı. Kılıç, "Bu yolda engel nedir, bilmeyiz" dedi.

Erzurum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ederken, 'evde bakım' hizmeti de sürdürülüyor. Horasan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Osman Kılıç ile ebe Fatma Çırak, 'evde bakım' için şoför İhsan Adıyaman yönetimindeki mobil araçla ilçeye 37 kilometre uzaklıktaki Karapınar köyüne yola çıktı. Tipi ve kar yağışı nedeniyle sağlık ekibi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Yolu açan greyderin arkasından giden sağlık ekibi, araca zincir atmak zorunda kaldı. Zincirden sonra yola devam eden sağlık ekibi, daha fazla gidemeyince doktor ve ebe, greydere geçti. Hastalara zamanında ulaşmak için yolun bir bölümünü greyderle aşan ekibi, köye girişte muhtar ve köylüler karşıladı. Bu sırada aracı köye getirmeyi başaran şoför İhsan Adıyaman da sağlık ekibinin malzemelerini taşımada yardımcı oldu. Köydeki karla kaplı yolları yürüyerek, aşan ekip, köy evine gitti. Sağlık ekibinin şoförü, cami hoparlöründen yaptığı anonsla köyde olduklarını belirtip, isimlerini okuduğu kadın ve çocuklardan köy odasına gelmelerini istedi. Yanan sobanın etrafında bir süre ısınan sağlık ekibi, eve gelen gebe kadınları tedavi edip, çocukların aşılarını yaptı. İlçeye gidemeyen bazı hastalar da gelip, burada muayene oldu.

'ENGEL NEDİR, BİLMEYİZ'Mobil sağlık hizmeti planında 2 köy olduğunu söyleyen Horasan Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Osman Kılıç, "Çalışmamıza, bana bağlı olan en uzak köy olan Karapınar'dan başladık. Epey meşakkatli bir yolculuk oldu. Yolun bir kısmını zincirle geçebildik sonrasında yol kapalı olunca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedik. Ekipler, yolu açınca devam edebildik. Zincirler kar etmeyince yolculuğumuzun son bölümünü greydere binerek geçirdik. Zorlu bir yolculuğun ardından köyümüze ulaşarak hastalarımıza kavuştuk. Bu yolda engel nedir, bilmeyiz. Şimdi bebeklerimizin aşılarını yapacağız. Bebek, çocuk ve gebe izlemlerini yaparak hasta vatandaşları da tedavi ettik" diye konuştu.'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'Köylerde 15 yıldır görev yaptığını söyleyen ebe Fatma Çırak ise "Bazen zorlandığımız günler oluyor ama zamanı gelen bebeklerin aşılarını geciktirmemek ve gebe takiplerini yapabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada bizlere ihtiyaç duyup merkeze gelme imkanı olmayanlar için Karayolları ekiplerinden de yardım alarak her ay sürekli buraya gelmeye çalışıyoruz. Genelde merkeze gelemeyen gebelerden gelip kan alarak, bunları laboratuvarda inceleyerek, uzman hekim görüşünden sonra ilaçlarını ulaştırıyoruz" dedi.

Köyün 35 hane, 206 nüfusa sahip olduğunu söyleyen muhtar Recep Poyraz da karlı dağları aşarak, köylerine gelen aile hekimlerine teşekkür etti. Poyraz, "Burada kış şartları zor geçiyor. Horasan'a 37 kilometre uzaklıktaki son köyüz. 7 senedir bu köyde görev yapıyorum ve sağ olsun Dr. Osman beye teşekkür ediyorum. Her ay mobil sağlık hizmetleriyle bize geliyorlar. Yaşlı, hasta, hamile ve çocuklara en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyorlar. Bugün yine kışın zor şartlarını aşarak bize ulaştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK