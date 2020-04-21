Doktor kardeşler koronavirüsten hayatını kaybetti
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1 Nisan, İzmir, Güncel

Doktor kardeşler koronavirüsten hayatını kaybetti

İZMİR'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Muharrem İdiz'den (59) sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz (54) de hayatını kaybetti.

21.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:22
Doktor kardeşler koronavirüsten hayatını kaybetti

İZMİR'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Muharrem İdiz'den (59) sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz (54) de hayatını kaybetti. Daha önce aile hekimi olarak çalışan ancak son 3 yıldır iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Muharrem İdiz'in evde istirahatteyken yaşamını yitirdiği, öldükten sonra koronavirüs pozitif olduğunun anlaşıldığı ortaya çıktı.

İzmir'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Muharrem İdiz'in kardeşi Dr. Nuri İdiz de 18 günün ardından aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ateş ve nefes darlığı şikayetleri 1 Nisan günü koronavirüs testi ile belli olunca tedavi altına alınan Nuri İdiz, 2 gün sonra ağabeyini kaybetti. Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart'ta rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınan Dr. Nuri İdiz koronavirüs testi ise 1 Nisan günü belli oldu. Durumu kötüye giden Dr. Nuri İdiz 6 Nisan'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ve tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz'in, solunum yetmezliği sonrasında yaşamını yitirdiği açıklandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Nuri İdiz. İzmir'de iş yeri hekimi. 26 Mart'tan beri tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ağabeyi Dr. Muharrem İdiz'i de 1 Nisan'da kaybetmiştik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.Aile hekimi olarak meslektaşları tarafından çok sevilen Dr. Muharrem İdiz'in ise farklı şikayetleri olduğu için hastaneye gitmediği ve evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Son 3 yıldır iş yeri hekimliği yapan İdiz'in hastalığının koronavirüs olduğunu anlayamadığı ve son güne kadar evinde kalmayı sürdürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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