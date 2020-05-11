Doktor eşi sosyal medyadan çağrı yaptı, plazma kan bulundu

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Filiz Manga Günaydın koronavirüs tedavisi görürken, eşi Dr. Savaş Günaydın sosyal medya üzerinden plazma bağışı için çağrı yaptı.

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Filiz Manga Günaydın koronavirüs tedavisi görürken, eşi Dr. Savaş Günaydın sosyal medya üzerinden plazma bağışı için çağrı yaptı. Plazma bağışçısının bulunmasıyla tedaviye devam edilirken, doktorun sağlık durumu iyiye gittiği belirtildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Filiz Manga Günaydın koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Filiz Manga Günaydın'ın aynı hastanede görev yapan eşi Dr. Savaş Günaydın sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, doktor olan eşi için daha önceden hastalığı geçirmiş ve hastalığı yenmiş bir kişinin kanına ihtiyaç olduğunu paylaştı. Kısa sürede plazma bağışçısı bulunarak, tedaviye devam edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Şaşkın hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Eşi de doktor olunca sosyal medyadan paylaştı kan ihtiyacı olduğunu. Bizim de hastane yönetimi olarak bilgimiz vardı ve Kızılay ile çok hızlı temasa geçildi. Doktor hanımın şikayetleri artınca aynı gün plazma bulundu. Aynı gün plazma tedavisi başlandı. Doktor hamının durumu çok iyi ve ihtiyaç olabileceği düşüncesiyle kan bankasında plazma kan da bekletiliyor. İhtiyaç halinde kendisine verilecek. Hastalık herkeste aynı seyretmiyor, bazılarında ciddi ve ağır şekilde seyredir. Doktor hanım ise orta seyirli bir hastalık süreciydi ve sağlık çalışanı da olunca daha hızlı toparlanması için böyle bir tedaviye başvurdu arkadaşlar. Herkeste farklı farklı seyrediyor. Doktorumuzun sağlık durumu iyiye gidiyor." dedi.

Kaynak: DHA