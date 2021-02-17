Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)

17.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:38
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TÖREN DÜZENLENDİUludağ eteklerindeki ormanlık alanda intihar eden doktor Mustafa Yalçın (35) için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi.

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda intihar eden doktor Mustafa Yalçın (35) için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın'ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti.Mesai arkadaşları göz yaşlarına boğulan Mustafa Yalçın'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, -


Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)
Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Pervin Buldan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Necip Uysal Metin Oktay Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Şehit Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 16:38:32. #1.16#
title