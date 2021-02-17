Doktor 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etti (2)

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TÖREN DÜZENLENDİUludağ eteklerindeki ormanlık alanda intihar eden doktor Mustafa Yalçın (35) için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi.

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda intihar eden doktor Mustafa Yalçın (35) için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın'ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti.Mesai arkadaşları göz yaşlarına boğulan Mustafa Yalçın'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN