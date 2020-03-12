Dokkaf 2020'ye Çoruh Edaş imzası Bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'20) 10-11 Mart tarihleri arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Fuarın gümüş sponsorlarından Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. en fazla iş ve staj başvurusu alan şirketlerin arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayeleri ve 10 üniversite paydaşlığında gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı açılışına; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, paydaş üniversite rektörleri ve protokol mensupları katılım gösterdi.

Her bölümden öğrenciye ve mezuna yönelik yüzlerce firmanın yer aldığı Fuar'ın dikkat çeken stantları arasında yer alan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. en fazla iş ve staj başvurusu alan şirketler arasında yer aldı. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Yetkileri, dağıtım bölgesi faaliyetlerini katılımcılarla paylaşmanın yanı sıra kariyer fırsatları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

"Enerjini Keşfet" konulu konuşması ile Fuar'da genç yeteneklerle buluşan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Mehmet Aydın, yarının akıllı teknolojilerinin ve kariyer fırsatlarının altını çizdi. Genç yeteneklerin sorularını cevaplayarak başarı öyküsünü paylaşan Mehmet Aydın'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler