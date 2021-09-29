Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Çalıştayı DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı - Haberler
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Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Çalıştayı DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Habermetre - Haberler | Toplum
Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Çalıştayı DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından organize edilen Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme projesi Giresun çalıştayı düzenlendi.

GİRESUN (Habermetre) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından organize edilen Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme projesi Giresun çalıştayı düzenlendi. DOKAP İdaresinde düzenlenen çalıştayda, teknik sunumun ardından üreticilere ana arı dağıtımı ve damızlık ana arı kolonileri ziyareti gerçekleştirildi. DOKAP İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN' in ev sahipliğiyle düzenlenen çalıştaya ve imza törenine Giresun Valisi Enver ÜNLÜ, Giresun Milletvekili Kadir AYDIN, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet ANGIN ve ilgili Kamu Kurum Kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Çalıştayı DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

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Haber: Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Çalıştayı DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı - Haberler
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