DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi...

DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı GerçekleştirildiDoğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi.