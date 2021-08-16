DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi...
DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı GerçekleştirildiDoğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi.
DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı GerçekleştirildiDoğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi. Programda 2021 yılı iller özeli projeler hakkında bilgi alışverişi sağlandı. Toplantıya DOKAP İdaresi Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünden Sn. Yusuf MENGİ, KOP BKİ ve bölgede yer alan Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ile YDO İl Koordinatörleri katıldı.
Kaynak: Habermetre