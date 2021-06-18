DOKA 141. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Artvin'de yapıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 141. Yönetim Kurulu Toplantısı Artvin'de yapıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında şehir merkezdeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Doğu Karadeniz Bölgesi katı atık depolama ve bertaraf, tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması konuları görüşüldü.

Çeber, toplantıyı, Doğu Karadeniz'in en güzel illerinden biri olan Artvin'de yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Salgın ve bazı nedenler dolayısıyla toplantının biraz gecikmeli yapıldığını belirten Çeber, alınacak kararların bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Çeber, şunları kaydetti:

"Toplantıda, bölgemizdeki katı atık yönetimi çalışmalarının dünyadaki ve ülkemizdeki iyi uygulama örnekleriyle değerlendirilerek bu anlamda bölgemizde daha etkin verimli ve modern bir katı atık yönetimi kurulmasına yönelik öneriler üzerine çalışacağız. Bölgemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması, kültür turizm notalarının ortaya çıkarılmasına yönelik hazırlanan, 'Tarihi Kültür Rotaları Hayat Buluyor' adıyla uygulamaya koyulması planlanan güdümlü proje önerisini de görüşeceğiz."

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur