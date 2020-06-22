Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci

Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinciŞIRNAK'ın İdil ilçesinde doğuştan yürüme engelli Şirin Abay (15), sosyal medyada yaptığı paylaşımla akülü sandalye istedi.

22.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:28

Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde doğuştan yürüme engelli Şirin Abay (15), sosyal medyada yaptığı paylaşımla akülü sandalye istedi. Abay'ın paylaşımını gören İstanbul'da yaşayan İlknur Herem, akülü sandalye aldı. Sandalyesine kavuşan Şirin'in mutluluğu gözünden okundu.

İdil ilçesi Sırtköy'e bağlı Herbak mezrasında yaşayan ve doğuştan iki bacağı da engelli Şirin Abay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı 'akülü araç istiyorum' paylaşımını gören Cemile Soysal, İstanbul'daki çevresinden destek istedi. Yapılan paylaşımlar sonrası İstanbul'da yaşanan İlknur Herem, Soysal ile iletişime geçerek akülü sandalyeyi hediye olarak gönderdi. Cemile Sosyal da teslim aldığı akülü aracı, Herbak mezrasına giderek Abay'a teslim etti.

Babası çobanlık yapan ve 5 kardeşten en büyüğü olan Şirin Abay tek başına dışarı çıkamadığını, annesi ve başkalarının yardımı olmadan ihtiyaçlarını gideremediğini belirterek, akülü sandalyeyi gönderen İlknur Herem'e teşekkür etti. Şirin'in tek hayalinin gerçekleştiğini anlatan annesi Dilber Abay da kızının mutluluğuna ortak oldu.

Akülü aracı Abay ailesine ulaştıran Cemile Soysal ise, "Şirin kızımızın paylaşımını sosyal medyada gördüm. Çok duygulandım. İstanbul'daki arkadaşlarıma ulaştım. Orada yaşayan İlknur Herem'e kızımızın hayalini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Halife Hafter Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:30:07. #1.15#
title