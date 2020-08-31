Doğuştan hidrosefali hastası bebek ameliyat edildi
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Doğuştan hidrosefali hastası bebek ameliyat edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi altına alınan doğuştan hidrosefali hastası 2 yaşındaki Sercan bebek İzmir'de ameliyat edildi.

31.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi altına alınan doğuştan hidrosefali hastası 2 yaşındaki Sercan bebek İzmir'de ameliyat edildi.

Baba Ferdi Gezenler, hastane bahçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'nin Muradiye Mahallesi'nde yaşadıklarını, bebeğinin hastalığının anne karnındayken fark edildiğini söyledi.

Eşinin her şeye rağmen çocuğunu dünyaya getirmek istediğini dile getiren baba Gezenler, "Oğluma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki doktorlar tarafından beyinde su toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı teşhisi kondu. Bebeğimin kafatasının içi suyla doluydu. 2 yıldan bu yana tedavi ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca çok duygulandım"

Gezenler, oğlunun yaşadığı sağlık sorununun medya tarafından gündeme getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak bilgi aldığını ifade etti.

Telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyduğunda çok duygulandığını anlatan Gezenler, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bana İzmir'deki ve Manisa'daki doktorların çocuğumla ilgileneceğini, onlar başaramazsa bebeğimi Ankara'ya kadar getirebileceklerini söylediler. Ardından hemen Sağlık Bakanlığımız devreye girdi.

Bebeğimi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar oğlumu ameliyat yaparak beyninin içine şant taktılar. Doktorlar bebeğimin ameliyatını iyi geçtiğini söyledi."

Gezenler, ameliyatın ardından bebeğinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü, bir baba olarak ilk defa mutlu bir akşam yaşayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gezenler, "Onun sayesinde bebeğimin acıları dindi. Allah ondan ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Manisa'ya geldiğinde evimde ağırlamak isterim. Bebeğimi kucağına alsın ve sevsin. Benim evladım onun da torunu. Türkiye'deki bütün çocuklar hepsi 'Tayyip dede' diyorlar. Biz de onu bir babamız ve atamız olarak biliriz." ifadesini kullandı.

Doğuştan hidrosefali hastası bebek ameliyat edildi

Kaynak: AA

Manşet

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