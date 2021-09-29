Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi - Haberler
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Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

- Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi Amasya'da 3. çocuğunun doğumuna sayılı günler kala karnındaki bebeğiyle birlikte vefat eden iki çocuk annesi 36 yaşındaki İngilizce öğretmeni Emel Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı.

AMASYA (İHA) - - Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

AMASYA - Amasya'da 3. çocuğunun doğumuna sayılı günler kala karnındaki bebeğiyle birlikte vefat eden iki çocuk annesi 36 yaşındaki İngilizce öğretmeni Emel Uyanık, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, aniden rahatsızlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile Uyanık ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen önce sezaryenle kurtarılmaya çalışılan bebeği ardından anne hayata gözlerini yumdu.

Önce cinsiyeti kız olan bebeği ardından anne kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Büyük acı

Geçen aylarda önce annesini, sonra da babaannesini kaybeden baba Mesut Uyanık ve geride bıraktığı evlatları Mustafa Eren ile Mehmet Kerem'in cenazede el ele tutuştuğu anlar yürekleri burktu. Torununu ve gelinini son yolculuğuna uğurlayan dede Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da taziyeleri kabul etti.

Cenazeler Ziyaret Beldesi Mezarlığı'na defnedildi. Genç anneyi ve bebeğini ölüme götüren nedenin aşırı kanamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi

Doğuma günler kala vefat eden Emel öğretmen ve bebeği defnedildi
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri
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