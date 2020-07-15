Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu

GAZİANTEP'te yaşayan Fatma İnal'a (29) hamilelik döneminde kontrole gittiği hastanede erkek bebekleri olacağı söylendi.

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
15.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:59

GAZİANTEP'te yaşayan Fatma İnal'a (29) hamilelik döneminde kontrole gittiği hastanede erkek bebekleri olacağı söylendi. Aynı hastanede gerçekleşen doğum sonrası bebek sağlık sorunları olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı, aileye bebeğin erkek olduğunu gösteren rapor düzenlendi. Raporla birlikte nüfus müdürlüğüne giden baba Mehmet İnal (37), bebeğine 'Miraç Eymen' adını vererek, kimlik belgesi çıkardı. Doğumdan 5 gün sonra kontrole giden çift, bebeklerinin aslında kız olduğunu ve yanlışlık yapıldığını öğrenince hastaneden şikayetçi oldu.

Şehitkamil ilçesinde oturan 3 çocuklu Fatma ile Mehmet İnal çifti, dünyaya gelecek dördüncü çocukları için kontrolleri devlet hastanesi ve özel hastanede yaptırdı. Çift daha sonra doğumu özel hastanede yapma kararı aldı. 21 gün önce doğum yapmak için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde bebeklerinin erkek olacağı söylendi. Bunun üzerine İnal çifti, kıyafet ve beşik gibi bebek ihtiyaçlarını erkek bebeğe göre belirleyerek aldı. Beklenen zamanda 19 gün önce gerçekleşen sezaryen ile yapılan doğumda 4 kilo 980 gram doğan bebek, solunum sıkıntısı ve kalbindeki problemler nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastanede oluşturulan raporda Fatma İnal'ın erkek bebek dünyaya getirdiği yazıldı. Raporla beraber nüfus müdürlüğüne giden baba Mehmet İnal, bebeğine 'Miraç Eymen' adını vererek kimlik belgesi çıkardı.

DOKTOR İLE SOHBET EDERKEN KIZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİLERMiraç bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken aile annenin kontrolü için doğumdan 5 gün sonra hastaneye gitti. Doktor ile sohbet sırasında bebeklerinin isimlerini soran doktora, isminin Miraç Eymen olduğunu söyleyen aile, doktordan bebeklerinin kız olduğunu öğrendi. İnal ailesi, gelişen olayla beraber avukatları aracılığı ile savcılığa başvurarak hastaneden şikayetçi oldu. 19 gündür hastanede yatan bebeğin annesi Fatma İnal bebeği kabul ettiklerini ancak doğduktan sonra değişen cinsiyetten dolayı çok şaşırdıklarını ifade etti.SİSTEMDE KIZ BEBEK GÖZÜKÜYORAnne Fatma İnal, "7'nci aya kadar çocuğum zaten kendisini göstermedi dolayısıyla cinsiyetini öğrenemedik. Sonra hastane değişikliği yaptım. Gittiğimde renkli ultrasona girdim ve çocuğumun erkek olduğunu söylediler. 2 gün sonra da sezaryen oldum. Doğumdan sonra da erkek dediler. 5'inci gün kontrol amaçlı hastaneye gittim. Doktorumuz eşime bebeğin ismini sorunca kız olduğunu söyledi. Hatta orada görevli arkadaşlar bilgisayardan baktı ve sistemde de kız bebek olarak gözüktüğünü söylediler" dedi.ERKEK KİMLİĞİ ÇIKARDILARYoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kız çocuklarına erkek kimlik çıkardıklarını ifade eden baba Mehmet İnal ise kimliğin değiştirilmesi için yardım beklediğini belirterek, "Biz önce çocuğumuzun cinsiyetini kız olarak biliyorduk. Doğum için gittiğimiz hastanede renkli ultrason sonucu bebeğimizin erkek olacağını söylediler. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Kıyafetler aldık, beşik aldık. Doğum oldu doğumda yine 'erkek' dediler. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı biz görmeden yoğun bakıma almak zorunda kaldılar. Tekrar hemşirelerle görüştüm. Bana çocuğun erkek olduğunu söyleyerek doğum raporu verdiler. Doğum raporunu aldım. Gittim çocuğumun kimliğini çıkarttım" diye konuştu.MİRAÇ BEBEĞE ELİFNAZ İSMİ VERİLECEKKimlik değişikliği ile bebeğe verilen ismin Elifnaz ismi ile değiştirmeyi planladıklarını ifade eden anne İnal, cinsiyet ayrımı yapmadığını tek isteğinin bebeğinin tedavi sürecinin başarıyla bitmesi olduğunu belirtti.Öte yandan İnal ailesi, hastane yetkililerinin kendilerine doğum belgelerini düzenleyen personelden kaynaklı bir sorun olduğunu söylediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı Magazin
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Hulusi Akar Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Ozan Güven Ebru Gündeş Mustafa Sandal
Spor Falcao Malcolm Thomas Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Milli Asker Ayasofya
Şu an buradasınız: Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:36:26. #1.15#
title