Doğum gününde aldığı bisiklet 3 yıl sonra doğum gününde çalındı
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Doğum gününde aldığı bisiklet 3 yıl sonra doğum gününde çalındı

Doğum gününde aldığı bisiklet 3 yıl sonra doğum gününde çalındı Bisikleti çalınan genç kız yeni yaşına karakolda girdi Yağmur Elif Can;

29.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:42

Doğum gününde aldığı bisiklet 3 yıl sonra doğum gününde çalındı

Bisikleti çalınan genç kız yeni yaşına karakolda girdi

Yağmur Elif Can;

"Bisikletimi öğrenciyken harçlıklarımı biriktirerek almıştım, maalesef doğum günümde aldığım bisiklet doğum günümde çalındı"

"Umarım bir an önce bisikletimi çalan kişi bulunur ve bisikletime kavuşurum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Yağmur Elif Can isimli gencin harçlıklarını biriktirerek doğum gününde aldığı bisiklet, 3 yıl aradan sonra doğum gününde çalındı. Genç kız olay yüzünden yeni yaşına karakolda girerken, bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, Güllük Mahallesi Çamlıca sokakta 4 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Olay anında evinde bulunan 26 yaşındaki Yağmur Elif Can, akşam üzeri binmek için bisikletinin yanına gitti. Bin lira değerindeki bisikletini apartmanın içerisine bıraktığı yerde bulamayan genç, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine başvurdu. Ekiplerin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemesinin ardından, bisikletinin kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı anlaşıldı. Talihsiz genç, 25 gündür bisikletinden ve kimin çaldığından haber alamıyor.

"Doğum gününde aldı, doğum gününde çalındı"

Yağmur Elif Can'ın bisikletini 3 yıl önce öğrenciyken harçlıklarını biriktirerek doğum gününde aldığı öğrenildi. Doğum gününde aldığı bisikleti doğum gününde çalınan Can, 26'ncı yaş gününe Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde girdi. Konuyla ilgili İHA'ya konuşan Yağmur Elif Can, bisikletinin manevi olarak kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Bisikletinin bulunmasını isteyen Can, "Bisikletimi yıllar önce öğrenciyken harçlıklarımı biriktirerek doğum günümde almıştım. Maalesef doğum günümde aldığım bisiklet doğum günümde çalındı. Maddi değerini geçtim manevi anlamda benim için çok değerliydi. Doğum günümü karakolda geçirmek zorunda kaldım. Benim için unutulmayacak bir gündü. Bisikletime binmek için yanına gittiğimde yerinde göremediğim o an çok üzüldüm. Daha sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde çalındığına emin oldum. Umarım bir an önce bisikletimi çalan kişi bulunur ve bisikletime kavuşurum" diye konuştu.

"Elini kolunu sallayarak bisiklete binip uzaklaştı"

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bisikleti çalan erkek şahıs yürüyerek sakin adımlarla binanın önünden geçiyor. Kapının açık olduğunu fark eden şahıs, aniden içeri giriyor. Ardından saniyeler içerisinde genç kızın bisikletini binadan dışarı çıkaran şahıs bisiklete binerek uzaklaşıyor. Akşam saatlerinde yaşanan olayda şahsın ulu orta bisikleti çalması ise pes dedirtti.

Doğum gününde aldığı bisiklet 3 yıl sonra doğum gününde çalındı

Kaynak: İHA

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