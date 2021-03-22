Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı
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Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı

22.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:50

Amasya'da doğum günü kutlaması için bir araya gelen aynı aileden 13 kişi koronavirüse yakalandı. Ev karantinasına alınan aile bireylerinden 4'ü hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'da kent merkezinde yaşayan bir aile, kız çocuklarının doğum gününü kutlamak için evlerine yakınlarını davet eti. Davete katılan ve kutlama sonrası ayrılarak evlerine giden akrabalar, bazı semptomlar gösterince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

TESTTE 13 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan koronavirüs testlerinde, aynı aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Ev karantinasına alınan aileden 4'ü hastanede tedaviye alındı.

Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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