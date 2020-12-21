Doğuda kar uyarısı
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Doğuda kar uyarısı

21.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:56

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıda, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıda, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yapılan uyarıda bugün akşam saatlerinden itibaren 22 Aralık Salı günü gece saatlerine kadar bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan, 23 Aralık Çarşamba günü ise bölgenin doğusunda Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği, ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - ERZURUM

Doğuda kar uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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