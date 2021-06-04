Doğu Perinçek'ten kendisine "Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusu
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Doğu Perinçek'ten kendisine "Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Doğu Perinçek'ten kendisine 'Ülkücü katili' diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusu
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Perinçek'in MOSSAD suçlamasına Peker'den "Ülkücü katili" yanıtı gelmesi ikili arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Doğu Perinçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Peker hakkında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mayıs 2021'de katıldığı bir televizyon programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in MOSSAD'ın etkisinde olduğunu iddia ederek, "Kamuoyunda söylendiği gibi suç örgütü lideri çıkıp da bazı ifşalarda bulunmuyor. Ona o açıklamalar yaptırılıyor. Şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de. MOSSAD'ın avucunda. Tekrar ediyorum, bakın ilk defa burada açıklanmış oluyor, MOSSAD'ın kontrolünde" şeklinde konuşmuştu.

PEKER SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Sedat Peker de sosyal medya hesabından Perinçek hakkında bir paylaşım yaparak, "Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim MOSSAD'ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin'e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. MOSSAD'dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak" ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sözcü'nün haberine göre, Sedat Peker'in paylaşımı üzerine Doğu Perinçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Peker hakkında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"AÇIK BİR HUSUMET DUYGUSU"

Avukatlar aracılığıyla sunulan dilekçede, "Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir" denildi.

Dilekçede, "Müvekkil herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan bir siyasi parti lideridir. Bu durum dikkate alındığında, şüphelinin şikayet konusu sözleri Twitter gibi bir sosyal paylaşım sitesinde kullanmış olması, bu sözlerin müvekkilin kamuoyu nezdindeki onur ve saygınlığını zedeleyici etkisini bir kat daha arttırmaktadır. Dolayısıyla ilgili şüphelinin alenen işlediği hakaret suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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