"Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği'

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma", Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma", Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Sakarya'da bayram namazı için camilere gelen vatandaşların evlerine dönmelerinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kapanmanın 14'üncü gününde kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi Meydanı ve Çark Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Zonguldak

Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde bayramın ilk gününde de sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek