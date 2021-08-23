Meteoroloji'den 10 ilimize sel uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun
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Meteoroloji'den 10 ilimize sel uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yaraları henüz sarılmadan Meteoroloji'den yeni uyarı geldi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan'ın doğusu, Ağrı'nın kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri) bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışların saat 11.00-19.00 arasında etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 10 ilimize sel uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun
Meteoroloji'den 10 ilimize sel uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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