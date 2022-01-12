Kastamonu, Sinop ve Samsun için kar uyarısı - Haberler
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Kastamonu, Sinop ve Samsun için kar uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun için kar uyarısı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Meteoroloji tarafından Karadeniz'de 3 il için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Karadeniz'de 3 il için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanağın devam ettiği belirtildi.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli, iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli kar beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kastamonu, Sinop ve Samsun için kar uyarısı

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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