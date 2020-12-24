Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Vatandaşların araçlarını temizlemesi Trafikten görüntüler Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor BAYBURT - Bayburt'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması

Vatandaşların araçlarını temizlemesi

Trafikten görüntüler

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT - Bayburt'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan yağışın sürdüğü Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, yetkililer bu yolu kullanacak sürücülere dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci