Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

DOĞU Karadeniz'de yaklaşan yaş çay tarımı öncesi bahçelerinde gübreleme ve bakım yapan üreticiler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

DOĞU Karadeniz'de yaklaşan yaş çay tarımı öncesi bahçelerinde gübreleme ve bakım yapan üreticiler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ziraat Odaları'ndan çiftçi belgesi alan üreticiler, bahçelerinde çalışmayı sürdürdü.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında mayıs ayında üretim sezonu başlıyor. Üreticiler de bahçelerinde gübreleme ve bakım çalışması başlattı. Ancak üreticiler hafta sonu getirilen kısıtlama ile bahçelerinden uzak kaldı. Bunun üzerine çay üretiminin olumsuz etkilenmemesi için üreticiler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ziraat odalarından çiftçi belgesi alan üreticiler, bahçelerinde çalışmayı sürdürdü. Hafta sonu havaların da güzel olmasını fırsat bilen üreticiler, gübre verdi, budama yaptı. Bazı üreticiler ise bahçeleri kazarak sebze ekti. Bahçe temizliği yapan bazı vatandaşlar ise çıkan odunları teleferik yardımıyla evlerine taşıdı.

'İKİ GÜNDE HIZLICA ÇALIŞIYORUZ'Rize'de çay bahçesine gübre veren Kenan Pehlivan, "Kısıtlamadan faydalanarak bahçe işlerimize yöneldik. Çay bahçeme gübre veriyorum. Üreticilere de kolaylık getirildi, çay işlerini hafta sonu halledebilmesi için çiftçi belgesi ile seyahatine izin verildi. Ben kısıtlamadan önce geldim köyüme sorun yaşamadım. 2 günde işlerimi halletmeye çalışıyorum" dedi.'HAFTA SONU ÜRETİCİLER KÖYLERE GELİYOR'Üretici Mustafa Bıyık da, "Köy işleri bitmiyor, baharın başlaması ile artık bahçelerdeyiz. Çaylıklar gübre bekliyor, bahçeler kazılacak, çok işimiz var. Bir sıraya koyup hepsini tek tek yapacağız. Köylülerimiz de hafta sonu için köye geliyorlar. Hem kısıtlamada şehirde kalmak istemiyorlar hem de zaten köyde bir sürü iş bekliyor" diye konuştu.'BAHÇELERDE HAZIRLIK VAKTİ GELDİ'

Fatma Pehlivan ise, "Bahar geldi, bahçelerimizi hazırlamamız gerekiyor. Çay bahçelerini hazırlayacağız, gübre verip temizlik yapacağız. Yazın bol bol yemek için sebze ekeceğiz. Bugün de teleferikle odun çekiyoruz. 2 günlük hafta sonu kısıtlamasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Ozan Tufan Metin Oktay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 08:59:24. #1.16#
title