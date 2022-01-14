Doğu Karadeniz'de 4 ilde 303 köy yolu ulaşıma kapandı

GİRESUN (AA) - Giresun, Artvin, Rize ve Gümüşhane'de etkili olan kar dolayısıyla 303 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da yağış nedeniyle merkezde ve Piraziz'de birer, Çamoluk, Keşap ve Yağlıdere'de 3'er, Alucra'da 11, Dereli'de 9, Görele'de 5 ve Çanakçı ilçesinde de 2 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Şavşat'ta 49, Arhavi'de 21, Ardanuç'ta 11, Hopa'da 6 ve Yusufeli ilçesinde 5 olmak üzere 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden açılması için Artvin İl Özel idaresi ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Şavşat-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için bölgede kar temizleme ve tuzlama yapıyor.

Rize

Rize'de ise 111 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 23, İkizdere'de 24, Ardeşen'de 16, Fındıklı'da 15, Çayeli'nde 10, Kalkandere'de 7, Güneysu'da 6, Derepazarı ve Hemşin'de 4'er, İyidere ilçesinde ise iki olmak üzere 111 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yolların ulaşıma açılması için 92 ekiple çalışmalar sürüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisi ile Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda çalışmalara devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar dolayısıyla bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle merkezde 16, Şiran'da 22, Kürtün'de 15, Torul'da 5 ve Köse ilçesinde 4 olmak üzere 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

Bayburt

Bayburt'ta karın ardından kent beyaza büründü.

Yağış sonrası kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Soğuk hava nedeniyle köylerde yaşamın daha da zorlaştığı kentte, Çoruh Nehri ve çevresinde yağışla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Nehrin kenarında beyaz örtüyle kaplanan alanların oluşturduğu manzara drone ile de görüntülendi.

Ordu

Ordu'da da kar etkili oldu.

Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 423 iş makinesi yardımıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde karla mücadele ediyor, buzlanmaya karşı da tuzlama yapılıyor.

Öte yandan, ekiplerin yardım isteyen 3 hastanın hastanelere ulaşmasını sağladığı, cenaze olan 6 yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma yaptıkları öğrenildi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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