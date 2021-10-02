Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor - Haberler
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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Meteoroloji pazar gününün hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Tokat, Sivas, Malatya, İstanbul, Kırklareli ve Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz, Ardahan ve Erzurum'a ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın hava ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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