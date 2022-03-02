Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ile eğlendi

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akademi Üniversite birimi "Kampüste Bi' Mola" adlı etkinlik programı düzenliyor. Etkinliğin ilk günü, ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'un yeni hikâyelerini eklediği stand-up gösterisiyle başladı. Üniversitelilerin, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı dönemine moralle girmeleri için düzenlenen "Kampüste Bi' Mola" adlı etkinlik programında sahne alan sevilen stand-upçı Doğu Demirkol, esprileriyle üniversite öğrencilerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki gösteriyi, üniversite öğrencileriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da izledi.

ÜNİVERSİTE HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİM

Gösteri öncesinde Başkan Vekili Çakmak selamlama konuşması yaptı. Sözlerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Başkan Vekili Çakmak, "Sizler ülkemizin yarınlarısınız, öğrencilik yılları en verimli ama en hızlı geçen zamanlardır. Bu zamanlarınızın kıymetini bilin, en verimli şekilde geçirmeye çalışın. Çünkü öğrencilik yıllarında edinilen deneyimler hayatınız boyunca sizin faydanıza olacaktır. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı döneminden önce kısa bir mola vermenizi sağlamak amacıyla Kampüste Bi'Mola adlı etkinliği düzenledik. Geleceğinize yön veren üniversite hayatınızda başarılar dilerim" dedi.

YAŞANTISINDAN ESPİRİLİ KESİTLER ANLATTI

Konuşmanın ardından Doğu Demirkol alkışlar arasında sahneye gelerek gösterisine başladı. Bir saat 15 dakika sahnede kalan Demirkol, gösterisinde kendi hayatından kesitleri esprili örneklerle anlattı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde başrol oynayan Demirkol, sette yaşadığı anılarını da yine kendine has üslubuyla öğrencilerle paylaştı.

ÜNİVERSİTELİLER KAHKAHALARLA İZLEDİ

Stand-up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, mütevazı duruşu ile izleyicisinin karşısında büyük bir beğeni kazandı. Gösteriyi bin 400 kişilik kongre merkezinde merdiven boşluklarını da dolduran 2 bine yakın üniversite öğrencisi büyük bir beğeni ve kahkahalarla izlerken, sevilen komedyene alkışlarıyla da bol bol karşılık verdi. Doğu Demirkol, gösterinin sonunda kendisini izlemeye gelen üniversiteliler adına bu etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da sanatçıya çiçek verdi. Kampüste Bi'Mola adlı etkinliğinin son gününde ise Oyuncu-Müzisyen Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirerek Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

HER KONUDA KENDİMİZİ GELİŞTİRELİM

Gösteri sonunda açıklamalarda bulunan ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, üniversite öğrencilerinin çoğunun okudukları bölümlerin dışında hayallerinin olduğunu dile getirirken, ''Birçok arkadaşım okuduğu, tahsilde bulunduğu işi yapmıyor. Nuri Bilge Ceylan da sanırım elektronik mühendisi. O yüzden bence okuduğumuzla kendimizi limitlemeyelim. Her konuda kendimizi geliştirelim" dedi.

KAMPÜSTE Bİ'MOLA ETKİNLİĞİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİM

Her zaman Kocaeli'ne gelmek istediğini ancak imkân bulamadığının altını çizen sanatçı Demirkol, "Yaptığımız sanatın bir rayici var. Çok uyguna bilet olabilsin ki herkese ulaşabileyim çok isterim ancak olamıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi bu tür etkinlikler olduğu zaman hem ben öğrencilere daha kolay ulaşmış oluyorum, hem de onlar beni izlemiş oluyor. Benim için çok güzel bir gün oldu. 1500 kişiden fazla öğrenci vardı burada. Hem gençlerin ilgisi için teşekkür ederim. Hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Kampüste Bi'Mola etkinliği için müteşekkirim" dedi.

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