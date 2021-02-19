Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:44
Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 314 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 314 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 107 mahalleye ulaşılamıyor.

Dünden bu yana 165 yolun ulaşım açıldığı bölgede karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerde de belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımları temizledi.

Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 44 köy yolunun kapandığını belirtti.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Yentür, acil durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtınadan dolayı kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı merkeze bağlı Bostankent köy yolunda çalışma yaptı.

Kepçe operatörü Necat Arslan, 2 günden bu yana yağışların etkisini sürdürdüğünü belirterek, zor koşullarda köy yollarını açmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 48, Bitlis'te 115 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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