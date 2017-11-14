Doğu Asya Zirvesi, Liderleri Ağırlıyor
Doğu Asya Zirvesi’nin 12’ncisi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin açılış konuşmasıyla başladı.
Doğu Asya Zirvesi'nin 12'ncisi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin açılış konuşmasıyla başladı.
Doğu Asya Zirvesi'nin 12'ncisi Filipinler'de gerçekleşiyor. Zirve, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin konuşması ile başladı. İlki 2005 yılında Malezya'da gerçekleştirilen Doğu Asya Zirvesi, her yıl düzenlenen ve Güneydoğu Asya ülkeleri, Hindistan, ABD ve Rusya dahil 18 ülkenin katılımından gerçekleştiriliyor. Doğu Asya Zirvesi'ne üye ülkeler arasında Avustralya, Brunei, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Laos, Malezya, Myanmar, Yeni Zelanda, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayland, ABD ve Vietnam yer alıyor.
Trump, Asya turunu tamamladı
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, programındaki gecikmeler nedeniyle Doğu Asya Zirvesi'ne katılmadan Filipinler'den ayrıldı. Zirveye Trump yerine Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un katılıyor. Doğu Asya Zirvesi'nde liderler bölgesel ve uluslararası çıkarları, deniz güvenliği, terörizm, silahsızlanma, yasadışı göç gibi konuları görüşecek. Liderlerin ayrıca terörist anlatıların yayılmasına karşı çıkmak, para aklamayı önlemek ve terörizmin finanse edilmesine karşı koymak ve yoksulluğun hafifletilmesi konularındaki bildirileri kabul etmeleri bekleniyor. - MANILA