Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Araştırma komite toplantıları yapıldı - Haberler
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Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Araştırma komite toplantıları yapıldı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Araştırma komite toplantıları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yürütülmekte olan araştırma projelerinin değerlendirildiği Araştırma Komitesi toplantısı yapıldı.

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yürütülmekte olan araştırma projelerinin değerlendirildiği Araştırma Komitesi toplantısı yapıldı.

Araştırma Komitesi toplantısına Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur'un katılımları ile başladı.

Toplantıya ayrıca çok sayıda Kurum ve Kuruluş Müdürleri, STK Temsilcileri, Öğretim Üyeleri ve araştırmacılar iştirak etti.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda 5 yeni teklif, 37 devam eden ve 5 sonuçlanan proje görüşüldü. - ERZURUM

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Araştırma komite toplantıları yapıldı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Araştırma komite toplantıları yapıldı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Araştırma komite toplantıları yapıldı

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