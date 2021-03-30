Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve ilk yerleşim yerlerinden olan Malatya, bilinmeyen tarihi zenginliği ile gezilip görülebilecek yerler arasında yer alıyor. Haberler.com olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde şehirlerinden olan Malatya'yı Malatya yapan özellikleri sizler için derledik.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, ilk yerleşim yerlerinden olan Malatya, doğunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bugün 800 bini aşkın nüfusuyla ülkemizin 28'inci en kalabalık şehri konumunda. Kayısının ana vatanı olan şehir, dünyadaki kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor.

GEZİLECEK YERLER DEYİNCE AKLA İLK GELENLER

Bilinmeyen tarihi zenginliği ile gezginlerin dikkatini çeken Malatya'da başlıca gezilip görülebilecek yerler arasında Somuncu Baba Türbesi, Tohma Kanyonu, Levent Vadisi, Orduzu Pınarbaşı ve şifalı termal suların bulunduğu İspendere yer alıyor.

YÖRESEL YEMEKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Şehir, yöresel yemekleriyle de görsel şölen sunuyor. Yapması saatler, yemesi dakikalar alan yemekleri arasında kayısılı kavurma, gırık, Malatya Kömbesi, kiraz yaprağı sarması, banık köfte, analı kızlı ve yarma aşını sayabiliriz.

DOĞASI ŞEHİR HAYATINDAN KAÇANLARA KUCAK AÇIYOR

Malatya'nın her köşesinde şehrin stresinden kaçanlara kucak açan tabiat parkları bulmak da mümkün. Merkez ilçelerden olan Yeşilyurt'ta bulunan Su Sesi Kır Lokantası onlardan yalnızca biri. Son dönemde dikkat çeken nokta, hem yöresel lezzet durağı hem de doğal güzellikleri barındıran bir huzur köşesi.