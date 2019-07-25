Doğu Anadolu'nun 7 bin yıllık yerleşme tarihi ortaya çıkarılıyor

TARİHİ Van Kalesi ve çevresinde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da sürüyor. Geçen yıl Urartulu bir kadının ayak izine rastlandığı bölgede çalışmaları sürdüren yaklaşık 50 kişilik ekibe başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, "Bir kalede, sadece o kaleyi inşa eden kralın sürecini görebiliyorsunuz ama Van Kalesi Höyüğü'nde bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin, özellikle de Van'ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyor" dedi.

Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'nın merkezi olan, yaklaşık 3 bin yıldır ayakta bulunan Van Kalesi ve çevresinde 10 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl da devam ediyor. Eski Van şehri, kalesi ve höyüğünde tarihin gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazı çalışmalarını, Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman 50 kişilik ekip sürdürüyor.

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Konyar, "Kazı yapılan yerde, Urartuların yaşadığı yer değil de saray kısmına hizmet için inşa edilmiş bir bölgede çalışıyoruz. Bu yıl doğu ve batı açmalarının ortasındaki bağlantı yerini de yakalamaya çalışacağız. Bu da yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanda Urartu sivil mimarisinin açılması demek, kazılar noktasında çok yeni bir yaklaşım olacak. Urartu halkının demografik yapısı, popülasyonu, yeme içme alışkanlıkları, hangi tür meslek gruplarına dahil oldukları, tükettikleri hayvan cinsleri gibi birçok şey burada kazılarla ortaya çıkıyor. Diğer yönden de bütün Van bölgesinin 5 bin yıllık süreçteki, özellikle mimari yöndeki değişimin bütün aşamalarını ortaya çıkarabiliyoruz" dedi.

7 BİN YILLIK TARİH ARAŞTIRILIYOR

Yapılan kazının kale kazısı olmadığını, bir höyük kazısı olduğunu belirten Doç. Dr. Konyar, bunun Van yerleşme tarihinin ortaya çıkarılmasından daha önemli olduğunu belirterek, "Çünkü günümüzden 5 bin yıldan daha öncesinden, 20'nci yüzyılın başına uzanan bir sürecin bütün değişimini bu höyükte görmek mümkün. Bir kalede, sadece o kaleyi inşa eden kralın sürecini görebiliyorsunuz, ama Van Kalesi Höyüğü'nde bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin, özellikle de Van'ın 7 bin yıllık yerleşme tarihi ortaya çıkarılıyor" dedi.

URARTU'NUN AYAK İZİ BULUNMUŞTU

Geçen yıl yapılan kazılarda bir Urartulu kadının ayak izine rastlanan ve oldukça ses getiren alanda çalışmaların devam edeceğini belirten Doç. Dr. Erkan Konyar, "Tabi bu sempatik bir buluntuydu. Kerpiç üzerinde bir kadının ayak iziydi. Aynı alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kerpiç üreten kişilere ait yeni veriler tekrar ortaya çıkacak. İnsana dair bulguların tekrar ortaya çıkarılması ve aynı alanda bulunması da heyecan verici. Geçen yıl bulmuş olduğumuz ayak izi, Van Müzesi'ne envanterlik eser olarak teslim edildi. ve muhtemelen yeni açılacak Van Müzesi'nde de sergilenecek. Bu da mutluluk verici. En eski Vanlı hemşerimize ait ayak izini buraya gelen bütün ziyaretçiler müzede görebilirler" diye konuştu.



Kaynak: DHA