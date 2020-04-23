Doğu Anadolu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan coşkuyla okudu
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Doğu Anadolu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan coşkuyla okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Doğu Anadolu'daki 7 ilde evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

23.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:50
Doğu Anadolu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan coşkuyla okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Doğu Anadolu'daki 7 ilde evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum'daki tüm mahallelerde vatandaşlar, Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi saat 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etmesiyle söz konusu saatte balkon ve camlara çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini ve balkonlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okumaya başladı.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Atatürk bayraklarını açarak alkış ve ıslıklar eşliğinde coşkuyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın balkonlardan okunması sırasında bazı aileler de çocukları ile balkonlara çıkarak mahalle sakinlerine eşlik etti.

Kent sakinlerinin İstiklal Marşı okuması sırasında kentte hoparlerlerden de İstiklal Marşı okundu.

Polisler de kentte cadde ve sokaklarda gezerek sirenlerle vatandaşlara eşlik etti, bazı vatandaşlar klaksonlar çalarak etkinliğe destek verdi.

Kars'ta da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okuduktan sonra Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar polis ve jandarmanın öncülüğünde Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.

Arpaçay ilçesinde okunan İstiklal Marşı'ndan sonra havai fişek gösterisi düzenledi.

Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarından yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe girişindeki TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından Türk Bayrakları ile saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra havai fişek gösterisi yapılarak marşlar okundu.

TOKİ Site Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene farklı şekilde kutlama yaptıklarını belirterek, "Şehitler diyarından yüce Meclise selam olsun. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde 100. yılda daha görkemli, daha güzel kutlamak isterdik ama ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu süreçte TOKİ olarak böyle gerçekleştirdik." dedi.

Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlardan "Ölürüm Türkiyem" şarkısı

İl genelinde vatandaşların balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu Ağrı'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurtlarında 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşlar, saat 21.00'de odalarının pencerelerinde ellerine Türk bayrakları alarak İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu.

İstiklal Marşı'nın ardından "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söyleyen vatandaşlar, program sonunda "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Yurtların önünde bulunan polis ekipleri de siren çalarak vatandaşlara destek oldu.

Ayrıca Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de de vatandaşlar Erdoğan'ın çağrısıyla balkonlara çıkarak ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini sallayarak İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: AA

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