Doğu Anadolu'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

22.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:43
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin sokaklarda bulunmasına izin vermedi.

İnsan yoğunluğunun oluştuğu Erzurum'da kale civarı, Çifte Minareler, Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camisi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren sessizlik hakim oldu.

Ardahan'da Kongre Caddesi ile tarihi Ardahan Köprüsü bölgesinde polis ve bekçiler denetime katıldı.

Kentte kısıtlamaya uyulmasında soğuk havanın da etkisi oldu. Vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla sokakları terk etti.

Kars'ta Faikbey, Kazım Karabekir Paşa Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kars Kalesi etekleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

Ağrı'da Kağızman, Erzurum, Cumhuriyet ve Eski Van caddeleri boş kaldı.

Iğdır'da en yoğun caddelerden olan Atatürk ve Vali Yolu Caddeleri ile kent meydanı olarak kabul edilen Zübeyde Hanım Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü, Dar Sokak, Palavra ve Seyit Rıza meydanları sessizliğe büründü.

Erzincan'ın işlek yerlerinden Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ile 13 Şubat caddeleri sessizliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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