Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 39, Iğdır'da 37, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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