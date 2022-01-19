Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de de dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.

ERZİNCAN (AA) - Tunceli'de de dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, çok sayıda mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri, ana cadde ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Haber

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