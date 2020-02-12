Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

12.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:52

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte bazı çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve çeşmeler de dondu.

Vatandaşlar, buz ve karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürüttü.

Erzincan

Erzincan'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü.

Vatandaşların kaldırımlarda, sürücülerin de araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü kar birikintilerinden temizlemeye çalıştı.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalıştı. Trafik polisleri de kar yağışı nedeniyle yolda ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava şartları düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.

Ardahan

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Yoğun kar kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü. Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezindeki Alabalık Deresi'nin yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Halil Efendi Mahallesi'ndeki kayalıklarda da soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Ağrı

Ağrı'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar kaldırım ve yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle yürümekte zorlanırken, dere ve nehirlerin yüzeyinin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta karın ardından etkili olan tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden bazı vatandaşlar, donduğu için akülerine takviye yaparak araçlarını çalıştırmak zorunda kaldı.

Sarıkamış ilçesinde de belediyeye ait içme suyu arıtma tesislerinin yolu tipi nedeniyle kapandı. Belediyeye ait kepçe ve greyderin 2 saatlik çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan ekipler, merkezde biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Kaynak: AA