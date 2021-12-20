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Doğu Anadolu'da kar ve fırtına etkili olacak

Doğu Anadolu'da kar ve fırtına etkili olacak
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve fırtına etkili olacak.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Yağışların Erzincan'ın batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 6, Erzincan ve Kars'ta 3, Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de 2, Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 0, Iğdır'da 4, Tunceli'de 2, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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