Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Erzurum'da dört gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolların trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışması yapıyor.

Kardan dolayı beyaz örtüyle kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlar ile parklarda güzel görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşlar kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanların önünde özçekim yaptı.

Vatandaşlar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ardahan

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Ardahan'da, sabah saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışının ardından vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, belediye görevlileri ise cadde ve sokaklarda kar temizliği yapmaya başladı.

Kar, güzel manzaraları da beraberinde getirdi.

Ağrı

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde, sokaklar, park ve bahçeler beyaza büründü.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlar da iş yerlerinin önüne biriken karı küreklerle temizledi.

Köylerde yaşayan besiciler, kar üzerinde ot verdikleri hayvanlarını besledi.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zora soktu.

Bölgede kara kışın en sert ve çetin geçtiği yerleşim alanlarından Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Ovacık ilçesinin yanı sıra Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde birçok köyde yollar ulaşıma kapandı.

Çok sayıda aracın beyaz örtüyle kaplandığı bu ilçelerde, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünden biriken karları temizledi.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de kara rağmen keçi, koyun ve ineklerinin bakımını aksatmamak için çaba gösterdi.

Karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kars

Kar yağışının üç gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta, kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığı kent merkezinde 25 santimetreye ulaşırken Kars Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda yoğun çalışma yürütüyor.

İlde iş makineleriyle toplanan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünden geçen Kars Çayı'nda yiyecek araya ördekler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.

Erzincan

Erzincan'da, dün geceden itibaren etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Çok sayıda aracın beyaz örtüyle kaplandığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu