Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta, kara kışı yaşayan Erzurum'da, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Şadırvanların donduğu kentte, yol ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Esnafların kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önünde biriken buzları kırdığı kentte, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kuşlar için yemleme çalışması yapan vatandaşlardan Bedrettin İspirli, çöplerden ekmek toplayarak kuşlar için il merkezindeki karla kaplı yerlere bıraktığını anlattı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşların araçlarını soğuklardan korumak için branda ve battaniyeyle örttüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta da bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halıyla örterek soğuktan korudu.

Yiyecek bulmak da güçlük yaşan sokak hayvanlarına esnaf yem bıraktı, karla kaplı arazi üzerinde yiyecek arayan tilki ise güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, ve doğalgaz bacalarında buz sarkıtları meydana geldi.

Kırağı tutan bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Ardahan

Kentte gece etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur