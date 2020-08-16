Doğu Akdeniz: Türkiye Yavu sondaj gemisi için yeni NAVTEX; Kıbrıs da karşı NAVTEX ilan etti
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BBC

Doğu Akdeniz: Türkiye Yavu sondaj gemisi için yeni NAVTEX; Kıbrıs da karşı NAVTEX ilan etti

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceğini belirterek, 18 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri için yeni bir NAVTEX ilan etti.

Doğu Akdeniz: Türkiye Yavu sondaj gemisi için yeni NAVTEX; Kıbrıs da karşı NAVTEX ilan etti
16.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:10

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceğini belirterek, 18 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri için yeni bir NAVTEX ilan etti.

Bu duyuru, Yavuz için daha önce 17 Temmuz ve 20 Ağustos için ilan edilen NAVTEX'in uzatıldığı anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Yavuz'un Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının güneybatısında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yavuz, Türkiye'nin sahip olduğu üç sondaj gemisinden biri. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey ise sondaj çalışmalarında kullanılacak malzeme ve platformları taşıyan offshore tedarik gemileri.





Yavuz'ın sondaj çalışması yaptığı bölge, Türkiye ile Kıbrıs Rum yönetimi arasında kıta sahanlığı ihtilafının yaşandığı 6 ve 7'nci blokları içeren bölgeye denk geliyor. Kıbrıs yönetimi, bu alanlarda İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerine arama ruhsatı verdi.

Kıbrıs hükümeti Pazar günü erken saatlerde karşı NAVTEX ilan ederek, Türkiye'ye tepki gösterdi.

Kıbrıs Rum yönetiminden yapılan açıklamada, Türkiye'nin "Yavuz sondaj gemisi ve ona eşlik eden gemilerle Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığında yetkisiz ve yasadışı faaliyette bulunduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu eylem, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte, deniz güvenliği prosedürlerini etkilemekte ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç oluşturmaktadır" denildi.

Savunma Bakanlığı: TCG Kemalreis Barbaros Hayrettin Gemisi'ne refakat ediyor

Türkiye'nin iki araştırma gemisinin ise Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri devam ediyor.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Kemalreis firkateyninin Kıbrıs'ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa gemisine refakat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir" denildi.

Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarında gemilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Akdeniz'de bulunan bir diğer araştırma gemisi Oruç Reis de faaliyetlerine devam ediyor.

Oruç Reis, offshore tedarik gemileri Ataman ve Cengiz Han ile birlikte Kıbrıs açıklarında sismik çalışmalar yürütüyor.

Beş savaş gemisinin eşlik ettiği Oruç Reis için çıkarılan NAVTEX'in süresi 23 Ağustos'ta doluyor.

BBC
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