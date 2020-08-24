Doğu Akdeniz: Türkiye Girit Adası'nın güneyinde askeri tatbikat yapacak
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BBC

Doğu Akdeniz: Türkiye Girit Adası'nın güneyinde askeri tatbikat yapacak

Türkiye, Salı günü Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapılacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz: Türkiye Girit Adası'nın güneyinde askeri tatbikat yapacak
24.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:20

Türkiye, Salı günü Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" dendi.

Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı NAVTEX'e karşılık olarak yeni bir NAVTEX yayımlamış ve 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak bildirinin Girit, Kerpe, Rodos ve Meis'in güneyini kapsadığı belirtilmişti.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için ilan ettiği NAVTEX'i de 27 Ağustos'a kadar uzatma kararı almıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklaması için "gerginliği artıran bir faaliyet" yorumu yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın tatbikat kararı, Yunanistan'ın yeni ilan ettiği NAVTEX ve Bakan Akar'ın açıklamaları üzerine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'le ilgili Pazartesi günkü açıklamasında şunları söyledi:

"Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur (...) Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır."

BBC

Manşet

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