Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz'deki münhasır bölge krizi tırmanıyor. Girit Adası açıklarında Türk gemisine yaklaşan Yunan F-16'larını Türk F-16'ları engelledi.

Yunanistan'ın saldırgan tavrı Türkiye'nin haklarını aradığı Doğu Akdeniz'de sürüyor. Millİ Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Yavuz Sondaj gemimize yaklaşan Yunan uçaklarına önleme yapıp uzaklaştırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edildi. Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.

F-16 kamerasından Yunan uçaklarına önleme anları:

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk jetlerinin müdahalesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kalın, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi "Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz" ifadelerini kullandı.

NAVTEX İLAN EDİLMİŞTİ



Yunanistan'ın, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs ile yaptığı tatbikata karşı iki Navtex ilan edilmişti. 1-2 Eylül'de İskenderun açıklarında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu. Oruç Reis'in görev süresi 1 Eylül'e uzatılmıştı.