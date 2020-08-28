Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
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Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz'deki münhasır bölge krizi tırmanıyor. Girit Adası açıklarında Türk gemisine yaklaşan Yunan F-16'larını Türk F-16'ları engelledi.

28.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:09

Yunanistan'ın saldırgan tavrı Türkiye'nin haklarını aradığı Doğu Akdeniz'de sürüyor. Millİ Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Yavuz Sondaj gemimize yaklaşan Yunan uçaklarına önleme yapıp uzaklaştırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edildi. Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.

F-16 kamerasından Yunan uçaklarına önleme anları:

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk jetlerinin müdahalesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kalın, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi "Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi

NAVTEX İLAN EDİLMİŞTİ

Yunanistan'ın, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs ile yaptığı tatbikata karşı iki Navtex ilan edilmişti. 1-2 Eylül'de İskenderun açıklarında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu. Oruç Reis'in görev süresi 1 Eylül'e uzatılmıştı.

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Haber Yorumları (55)
EN: Ab kendileride afrikada iskal etmedigi yer kalmadi ....bu tarif ettigi kurallari neden orda uygulamiyorlar ...neden defolup gitmiyorlar ...nerde bu ab adalet i
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EN: Avrupa hiristiyan birligi yunanistanin yaninda olacaktir haksizda olsalar ...turkiye ne kadar dogru soylesede duymazdan gelecekler ...turkiyenin yapmasi gereken 1 adim geri atmiyacak onlarda buna alisacak ...
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VUR: VUR MEHMEDİM ATINA,SOFYA,BELGRAD,VİYANAYA BİZİ GÖTÜR
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