Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinin sahil kesimi, çeşitli canlı türlerini barındırması, dip yapısı ve su altı oluşumlarıyla dalış tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinin sahil kesimi, çeşitli canlı türlerini barındırması, dip yapısı ve su altı oluşumlarıyla dalış tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Birbirinden güzel sahilleri barındıran kent, uygun iklim koşulları, yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan sağlaması ve her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği noktalarıyla öne çıkıyor.

Doğal resifleri ve çeşitli su altı canlılarını barındıran sahillerde dalış yapanlar, çok sayıda canlı türünü keşfetme imkanı yakalıyor.

Adana Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü (ASDEM) Başkanı İhsan Öd, AA muhabirine, Hatay sahillerinin dalış tutkunları için cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Bölgenin her mevsim farklı deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını belirten Öd, "Denizlerimizin ısınmasıyla habitatın tamamen değişmeye başladığını gözlemledik. Çok değişik canlılar görebiliyoruz, her defasında ilk kez karşılaştığımız canlılar oluyor." dedi.

İhsan Öd, bölge hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bölgenin liman ağzına yakın olması biraz daha balıkçılığın es geçilmesine sebep oluyor. Canlılar biraz daha yoğun bu bölgede. Burayı ev olarak kullanabiliyorlar diyebilirim. Canlı bir bölge, her dalıcıya tavsiye ediyoruz. Su altı yaşamı olarak bölgemiz diğer bölgeler gibi soğuk olmadığı için canlılık habitatı devamlı barınmıyor. Canlılar körfeze giriş yapıyor, içini dolaşıyor ve belli bir süre sonra körfezi terk edip diğer denizlerimize açılıyor. Diğer denizlerde dalan dalgıç arkadaşlardan önce her canlıyı ilk defa biz görme imkanı buluyoruz."

Dalış tutkunları bölgenin güzelliklerine hayran kalıyor

Adana'dan eğitim almak için bölgeye gelen Erkan Say, ilk kez dalış yaptığını ifade etti.

Hatay sahillerini çok beğendiğini dile getiren Say, "Gerçekten muhteşem sahillerimiz ve denizimiz var. Fosforlu rengarenk balıklar gördüm. Denizdeki kayalar çok güzel dizilmişti. Belgesel ve filmde gördüğüm güzellikleri canlı görme imkanı buldum." diye konuştu.

Dalış yapanlardan Özgün Köse de çok fazla canlı türü gözlemlediğini anlatarak, "Denizimizden dönem dönem çok farklı balık türleri gelip geçiyor. Denizlerin altı, suyun üstünden daha güzel. Su altı gerçekten görülmesi gereken bir yer. Farklı bir balık gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor
Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor
Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor
Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Burak Elmas Mert Müldür Burak Yılmaz Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:03:56. #1.14#

title